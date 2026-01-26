На Южном Урале суд вынес приговор по делу в отношении подростка, превратившего приятеля в факел

В Златоусте огласил приговор подростку, отправившему товарища в больницу с ожогами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Златоустовский городской суд признал 16-летнего южноуральца виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном с особой жестокостью, из хулиганских побуждений.

Инцидент произошел в июле 2025 года. Двое парней косили траву в лесу на территории Златоуста. При подготовке к выполнению работ один из них пролил на себя большое количество бензина. Увидев это, его знакомый со словами «Что будет, если поджечь?» – поджег одежду парня.

Подросток получил термические ожоги общей площадью 30% поверхности тела, после этого перенес несколько операций.

Суд приговорил виновного к 1 году воспитательной колонии. Кроме того, в счет возмещения морального вреда ему придется выплатить 900 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

