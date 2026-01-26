В мэрии Копейска прокомментировали жалобы жителей замерзающего дома

Чиновники Копейска рассказали, почему замерзали горожане, переселенные из аварийного дома.

Как уже сообщал «Новый День» , копейчане, переехавшие из аварийного дома в новый, расположенный в поселке Горняк, пожаловались на трубы отопления, покрытые толстым слоем снега, еле теплую воду и холод в квартирах.

По словам горожан, переехали в новый дом они в ходе расселения дома, в котором больше года назад рухнула целая комната. Но условия здесь оказались не намного лучше прежних.

В мэрии Копейска выступили с официальным комментарием жалоб жителей. По данным чиновников во всех жилых помещениях многоквартирного дома, расположенного на улице Фурманова, 8, установлены газовые котлы.

Сегодня, 26 января, в здание выезжали специалисты сервисной службы, поставляющей индивидуальное газовое оборудование, вместе с представителями застройщика. «На сегодняшний день выявленная неисправность, связанная с отсутствием у жильцов опыта эксплуатации газового оборудования, устранена», – заявили в мэрии.

Представители компании-застройщика обещают постоянно взаимодействовать с жителями новых квартир – до тех пор, пока у дома не появится управляющая компания, рассказали чиновники.

Кроме того, в мэрии подчеркнули, что ранее не получали от жителей дома обращений по вопросам неисправности газового оборудования.

Челябинск, Виктор Елисеев

