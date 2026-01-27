27 января ожидаются следующие события – Челябинск

27.01.2026, вторник

10:00 Челябинск – Занятия по скандинавской ходьбе (Городской сад им. А.С. Пушкина)

10:00 Челябинск – Встреча литературного клуба «Wolgaland» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

10:00 – 17:00 Челябинск – Всероссийская акция «Блокадный хлеб» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)

10:00 – 17:00 Челябинск – Акция «Перечитаем Салтыкова-Щедрина» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция министра экологии Челябинской области Игоря Гилева, посвященная итогам работы ведомства в 2025 году и планам на 2026 год (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

11:00, 16:00 Челябинск – Цикл встреч маленьких интеллектуалов «Познавайка» для детей 2,5-5 лет с родителями (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)

11:00 Челябинск – Час памяти «В кольце блокады» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)

11:00 Челябинск – Час памяти «В кольце блокады» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22)

11:00 Челябинск – Встреча в клубе садоводов «Зимняя вишня» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:30 Челябинск – Урок исторической памяти «Ленинградский метроном» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения) (по записи)

12:00 Челябинск – Волшебная викторина «В мире сказок» (библиотека №10, ул. Липецкая, 25)

13:00 Челябинск – «Эвакуированный Ленинград в нашем крае»: краеведческий урок, приуроченный ко Дню полного освобождения советскими войсками Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год) (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал краеведения)

13:00 Челябинск – «Игорь Грабарь»: лекция Ольги Дружининой из цикла «Художники мирового искусства. Россия XX век» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)

13:00 Челябинск – Мастер-класс по работе с мобильным приложением MAX (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, фиджитал-центр)

13:30 Челябинск – «Пишем картину по мотивам произведений Игоря Грабаря»: мастер-класс Ольги Дружининой по живописи маслом (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)

14:00 – 17:00 Челябинск – Акция «Давайте Гоголя читать» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

15:00 Челябинск – Литературный час «Гений сатиры» к 200-летию М.Е. Салтыкова-Щедрина (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

15:00 Челябинск – Творческая встреча с Ниной Пикулевой: презентация книги «Я по улице иду» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

16:00 Челябинск – Час поэзии «Поэтическая летопись блокады» (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а)

16:00 Челябинск – Кинопоказ «Блокада в кадрах: документальная хроника», тематическая беседа «Блокадной вечности страницы» (библиотека №12, ул. Тухачевского, 8)

17:30 Челябинск – Лекторий «Челябинские блокадники» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

