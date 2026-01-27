Уральские металлурги запустили вторую серию проекта «Культура БЕЗ Опасности»

На ММК стартовал второй этап проекта «Культура БЕЗ Опасности».

Как сообщили «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в рамках масштабного проекта «Культура БЕЗ Опасности», направленного на системное внедрение риск-ориентированного подхода в области охраны труда, состоялось очное обучение по второму модулю «Норма работ».

Помимо линейных руководителей и руководителей среднего уровня, в занятиях приняли участие топ-менеджеры ММК. Участники обучения узнали о процессе выявления рисков и их управлении при выполнении работниками операций. Именно этим будут заниматься пилотные цеха ККЦ и ЛПЦ-5 в 2026 году в рамках второго этапа проекта.

«Комбинат находится в активной фазе качественных преобразований, выводящих культуру безопасности на новый уровень. Мы ведем масштабную работу по минимизации травматизма и совершенствованию систем охраны труда и промышленной безопасности. Те изменения, которые мы последовательно внедряем, напрямую связаны с нашей стратегической целью – создать по-настоящему безопасное и современное производство», – подчеркнул куратор проекта, генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

Реализацию проекта «Культура БЕЗ Опасности» на ММК начали в октябре 2024 года совместно с международной компанией «Тэктис». Его стратегическая цель – достижение нулевого смертельного и тяжелого травматизма через внедрение риск-ориентированного подхода, формирующего у сотрудников навыки выявления и предотвращения потенциальных угроз. Важным элементом проекта стало создание Центра трансформации. Здесь обучают персонал, координируют внедрение новых инструментов безопасности, разрабатываю корректирующие мероприятия.

«Первый этап проекта «Норма территорий» был успешно реализован в пилотных цехах – ККЦ и ЛПЦ-5. В нем приняли участие 186 линейных и топ-руководителей, 177 мастеров и 3256 рабочих. Были проведены сотни теоретических тренингов и практик по выявлению потенциальных опасностей на рабочих местах – «охоты на риски», – отметил директор проектов «Тэктис» Юрий Цику. – Сейчас к внедрению «Нормы территории» подключились все основные цеха ММК. А пилотные цеха начали работу над следующим этапом – «Нормой работ».

Работа над вторым модулем проекта «Культура БЕЗ Опасности» продлится до октября 2026 года. Затем начнется третий этап – «Норма учителя», в рамках которого предстоит разобрать существующие работы в цехах, проанализировать их описание в существующих документах. Его результатом должно стать создание понятных и емких алгоритмов выполнения работ вместо многостраничных регламентов и инструкций.

Челябинск, Виктор Елисеев

