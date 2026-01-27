Фуру с тоннами китайских фруктов развернули на границе Челябинской области и Казахстана

В Челябинскую область запретили ввоз 19 тонн импортных винограда, апельсинов и помело.

Как сообщили «Новый День» в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, машину с партией фруктов остановили на многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бугристое» в Челябинской области.

19 тонн китайских фруктов (15 тонн винограда, 2 тонны помело и 2 тонны апельсинов) следовали из Казахстана в Екатеринбург.

Однако в ходе осмотра специалисты ведомства обнаружили несоответствие маркировки на упаковке и фактической продукции: на маркировке было написано помело, а по факту в корзинах лежали апельсины.

«Такое несовпадение делает невозможным ввоз продукции на территорию страны», – отметили в Россельхознадзоре.

В результате ввоз фруктов в Россию запретили. Машину с китайскими фруктами под контролем должностных лиц Россельхознадзора возвратили на территорию сопредельного государства.

Челябинск, Виктор Елисеев

