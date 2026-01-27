В 2025 году водители-южноуральцы превышали скорость почти 2 миллиона раз

Превышение скорости стало самым частым нарушением ПДД в Челябинской области.

Как сообщили «Новый День» в пресс-службе министерства общественной безопасности Челябинской области, в 2025 году было выявлено более 1,9 миллиона нарушений скоростного режима. Это 83% от общего числа зафиксированных комплексами фото видеофиксации нарушений.

При этом каждая пятая авария (18%, или 662 ДТП) произошла именно по этой причине.

«Тяжесть последствий ДТП зависит в значительной степени от скорости движения транспортного средства. Министерство общественной безопасности призывает водителей соблюдать установленные ограничения»,– заявил глава ведомства Александр Гриб

Отличились южноуральские автомобилисты уже и в январе наступившего года. Так, несколько дней назад комплекс фотовидеофиксации запечатлел «Фольксваген», двигавшийся со скоростью 160 километров в час там, где разрешено лишь 60 километров в час. Во второй декаде января на камеру попал автомобиль «Вольво», мчавшийся на отметке со скоростью 152 километров в час при ограничении в 60 километров в час. В тот же день легковушка «Зикр» попалась на скорости 146 километров в час в зоне ограничения до 60 километров в час.

Впрочем, наиболее распространены не столь рекордные превышения. Например, по Челябинску водители часто гоняют под 80 – потому что за превышение разрешенной скорости на 20 километров в час и менее не штрафуют.

Челябинск, Виктор Елисеев

