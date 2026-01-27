Южный Урал вошел в число антилидеров по уровню подростковой преступности

В Челябинской области стало больше преступлений, совершенных подростками.

Как сообщили «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, по итогам 2025 года число несовершеннолетних правонарушителей выросло в регионе на 4%. В общероссийском рейтинге Южный Урал оказался на втором месте. Об этом на заседании коллегии МВД сообщил начальник регионального полицейского главка Сергей Космачев.

«Это не значит, что наши дети хуже, чем в других регионах. Это лишь говорит о недостаточном нашем внимании. Полиция и другие службы профилактики проводят с подростками и их родителями профилактическую работу, но единого подхода пока нет. Отсутствие согласованной позиции всех органов снижает эффективность мер», – отметил руководитель областного управления МВД.

Сергей Космачев уверен: чтобы переломить тревожную тенденцию, усиления работы органов профилактики может оказаться недостаточно. Их работу должны поддержать государственная и муниципальная власти, обеспечив детей интересной и полезной занятостью: спортом, театральными и художественными кружками.

Челябинск, Виктор Елисеев

© 2026, РИА «Новый День»

