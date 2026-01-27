Южноуральцы увлеклись агрегаторами ИИ

Челябинская область вошла в топ-15 регионов по интересу к агрегаторам ИИ.

Челябинцы стали активнее использовать агрегаторы нейросетей – платформы, где собрано много разных моделей ИИ. По данным аналитики Yota, за прошлый год интерес к таким ресурсам вырос сразу в 2,5 раза. Пик использования пришелся на середину лета и начало нового учебного года в сентябре.

Агрегаторы ИИ дают возможность работать с нейросетями, не регистрируясь в каждой из них, что заметно упрощает создание контента для работы, учебы и творчества.

По данным Yota, Челябинск вошел в топ-15 городов России, где активнее всего пользуются агрегаторами. Наиболее востребованные площадки – higgsfield.ai (24%), syntx.ai (19%) и lmarena.ai (16%). Количество пользователей агрегаторов нейросетей тоже увеличилось – за год их стало на 16% больше.

Интересно, что чаще всего подобными сервисами пользуются женщины: на них приходится 53% от всех пользователей, и они создают около 53% трафика. Мужчины немного отстают, обеспечивая 47% трафика и составляя такой же процент аудитории.

Наиболее активно возможностями агрегаторов пользуются южноуральцы в возрасте от 26 до 35 лет. Именно они проводят в сервисах больше всего времени и создают 40% контента. На втором месте по активности – пользователи от 36 до 45 лет. А вот молодёжь от 14 до 20 лет на таких сервисах можно найти редко – их доля составляет менее 5%.

Интерес к агрегаторам ИИ подтверждают и другие операторы. По данным «МегаФона», в Челябинской области трафик на такие ресурсы за год вырос в 4,6 раза. Чаще всего жители региона обращаются к syntx.ai, higgsfield.ai и rugpt.io.

Челябинск, Виктор Елисеев

