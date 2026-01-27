Морозы отступают: до конца недели в Челябинской области потеплеет до минус двух градусов

На Южном Урале резко потеплеет.

Как сообщили «Новый День» в пресс-службе Челябинского гидрометцентра, аномальные морозы покидают Южный Урал.

Ближайшая ночь в отдельных районах будет еще морозной, но уже днем среды резко потеплеет.

28 января синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Местами небольшой снег, в горах до умеренного, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -14, -19 градусов по Цельсию, при прояснении до -26. Днем столбик термометра поднимется к отметкам -6, -11 градусов, хотя в низинах все еще будет достаточно холодно – до -15 градусов.

В четверг, 29 января, ожидается небольшой снег. Направление и скорость ветра не изменятся. Температура ночью 10-15 градусов ниже ноля, днем -3, -8 градусов.

В пятницу снегопад продолжится, в горах усилившись до умеренного. Погода, по-прежнему, будет ветреной. Столбик термометра ночью будет в пределах -7, -12 градусов, днем поднимется до -2, -7 градусов.

В Челябинске завтра, 28 января, синоптики обещают временами слабый снег. В четверг и пятницу – без существенных осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-19 градусов ниже ноля, днем -6, -8 градусов.

В ночь на четверг температура опустится до -11, -13 градусов, днем столбик термометра доберется до отметок 3-5 градусов ниже ноля.

В пятницу, 30 января, скорость ветра в областном центре усилится до 5-10 метров в секунду. Ночь обещает быть достаточно теплой – всего 7-9 градусов ниже ноля. Днем потеплеет до -2, -4 градусов по Цельсию.

Впрочем, на следующей неделе может снова похолодать. Но морозов ниже 20 градусов пока не ожидается.

Челябинск

