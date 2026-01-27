Магнитогорец, забравший у пенсионерки четыре миллиона рублей, получил срок

В Магнитогорске вынесли приговор курьеру мошенников, участвовавшему в обмане пожилой женщины.

Как сообщили «Новый День» в пресс-службе Челябинской прокуратуры, Ленинский районный суд Магнитогорска признал жителя Тульской области виновным в мошенничестве.

Мужчина был участником группы мошенников. В июле 2025 года аферисты связались с 77-летней жительницей Магнитогорска. Один из них, представившись сотрудником сотовой компании, получил ее паспортные данные. Затем пенсионерке позвонил другой мошенник и, представившись сотрудником правоохранительных органов, заявил о попытке перевода от ее имени средств на спонсирование недружественного государства. В итоге мошенники убедили пожилую женщину снять деньги с банковского счета и передать курьеру.

Обеспокоенная и напуганная пенсионерка отдала приехавшему к ней в качестве курьера жителю Тульской области около 4 миллионов рублей.

Суд приговорил афериста к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Также мужчине вернуть пенсионерке забранные у нее деньги.

Челябинск

