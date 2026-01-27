Пожилой магнитогорец получил обморожение, уйдя из дома босиком и без одежды

В Магнитогорске пенсионер с проблемами здоровья сбежал из дома среди ночи.

Как сообщили «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, о пропаже мужчины в полицию сообщили родственники 67-летнего магнитогорца.

По словам родных, мужчина ушел из дома ночью в неизвестном направлении. Южноуралец страдает расстройством здоровья. В ночную прогулку он отправился без обуви и верхней одежды.

Обнаружил магнитогорца экипаж дорожно-патрульной службы. Полицейские осмотрели близлежащие территории и нашли пенсионера в нескольких кварталах от дома.

Сотрудники Госавтоинспекции вызвали скорую медицинскую помощь и передали магнитогорца прибывшим медикам. Мужчина получил обморожение, но серьезных последствий удалось избежать.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube