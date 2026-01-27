Пожилой магнитогорец получил обморожение, уйдя из дома босиком и без одежды

В Магнитогорске пенсионер с проблемами здоровья сбежал из дома среди ночи.
Как сообщили «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, о пропаже мужчины в полицию сообщили родственники 67-летнего магнитогорца.
По словам родных, мужчина ушел из дома ночью в неизвестном направлении. Южноуралец страдает расстройством здоровья. В ночную прогулку он отправился без обуви и верхней одежды.
Обнаружил магнитогорца экипаж дорожно-патрульной службы. Полицейские осмотрели близлежащие территории и нашли пенсионера в нескольких кварталах от дома.
Сотрудники Госавтоинспекции вызвали скорую медицинскую помощь и передали магнитогорца прибывшим медикам. Мужчина получил обморожение, но серьезных последствий удалось избежать.
Челябинск, Виктор Елисеев
