Годовалый ребенок и подросток пострадали на пожаре в Челябинске

Три человека пострадали из-за возгорания в многоквартирном доме в Челябинске.

Как сообщили «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, пожар произошел на первом этаже многоквартирного жилого дома, расположенного на улице Набережной – в квартире загорелись вещи и мебель.

К моменту прибытия пожарных подъезд покинули 15 человек. Еще восемь человек эвакуировали по маршевым лестницам в сопровождении сотрудников МЧС со спаскомплектами.

На пожаре пострадали 3 человека: один взрослый, годовалая девочка и 16-летний подросток. Они получили отравление продуктами горения. Всех госпитализировали в лечебные учреждения, их состояние удовлетворительное.

Пожар ликвидировали на площади 10 квадратных метров.

Обстоятельства и причину предстоит установить специалистам отделения дознания.

Челябинск, Виктор Елисеев

