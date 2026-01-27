«Металлург» вновь оказался сильнее в южноуральском дерби

Челябинский «Трактор» в Магнитогорске уступил «Металлургу» – 2:3.

Как передает корреспондент «Новый День» , первый период прошел в равной борьбе.

Долго прицеливались хоккеисты. Лишь на 16-й минуте встречи Макар Хабаров ворвался по левому флангу в зону челябинцев, прошел до левого круга вбрасывания и резким броском отправил шайбу в дальний угол ворот гостей – 1:0.

Но «черно-белые» в долгу не остались. На 20-й минуте челябинцы выиграли вбрасывание. Андрей Прибыльский набросил от синей линии на пятак, а там Александр Рыков вовремя подставил клюшку – 1:1.

Во второй двадцатиминутке команды поменялись местами. На 25-й минуте Джош Ливо отдал пас Григорию Дронову в левый круг вбрасывания, защитник челябинцев вышел на пятак, и голкипер «Магнитки» не нашелся, что возразить – 2:1, «Трактор» повел в счете.

На 31-й минуте в ворота гостей назначили буллит, но Сергей Толчинский не смог переиграть Сергея Мыльникова. Зато на 36-й минуте хозяева организовали молниеносную атаку, и Дерек Барак реализовал большинство магнитогорцев – 2:2, и на второй перерыв команды вновь ушли при равенстве на табло.

Все пришлось решать в третьем периоде. Инициатива к этому времени уже явно была нв руках хозяев. На 50-й минуте хозяева провели еще одну быструю атаку, и Никита Михайлис вновь вывел «Магнитку» вперед – 3:2. Но и после этого «сталевары» чаще челябинцев гостили в зоне соперника. К тому же на 56-й минуте Виталий Кравцов отправился на скамью штрафников. «Черно-белые» выстояли вчетвером, но потеряли и время, и силы.

Итог – 3:2 в пользу «Металлурга», «Трактор» проигрывает четвертое южноуральское дерби подряд.

Челябинск, Виктор Елисеев

