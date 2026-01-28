28 января ожидаются следующие события – Челябинск

28.01.2026, среда

09:00 Челябинск – Пресс-конференция министра экологии Челябинской области Игоря Гилева, посвященная итогам работы ведомства в 2025 году и планам на 2026 год (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

10:00 Челябинск – Открытие после переезда и ремонта детской библиотеки №14 в Ленинском районе с участием главы города Алексея Лошкина (ул. Гагарина, 50)

11:00 Челябинск – Круглый стол на Челябинском трубопрокатном заводе с участием рабочей молодежи, на котором обсудят реализацию проектов «Единой России» (трансфер СМИ в 09:30 от здания правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

12:00 Челябинск – Волшебная викторина «В мире сказок» (библиотека №10, ул. Липецкая, 25)

12:00 Челябинск – Литературный ринг «Гений сатиры» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)

12:00 Челябинск – Бесплатная юридическая консультация по административному, трудовому, жилищному праву (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

15:00 Челябинск – Консультация-лекция «Оформи зачетно!» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

15:00 Челябинск – Встреча «Я не хочу моей судьбы» к 135-летию О. Мандельштама в клубе «Поэтическая среда» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

16:00 Челябинск – Тренинг «Отношения. Брак. Семья» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

16:00 Челябинск – Музыкальный вечер к 80-летию со дня рождения Вячеслава Добрынина (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

17:00 Челябинск – Встреча клуба «Буквоежки» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

18:00 Челябинск – Бесплатный кинопоказ в рамках кино-проекта «Азбука кино», организованного совместно с киностудией «Мосфильм» и киноцентром им. С.А. Герасимова (кинотеатр «Знамя», ул. Кирова, 112) (по записи)

18:00 Челябинск – «Нейросети для начинающих: от основ до практики»: обучающий мастер-класс по работе с нейросетями (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, фиджитал-центр)

