Уральские металлурги поддержали «Героев Южного Урала»

ММК поддержал подготовку новых управленческих кадров в рамках программы «Герои Южного Урала».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», генеральный директор ММК Павел Шиляев выступил с лекцией перед участниками региональной кадровой программы «Герои Южного Урала».

Программа разработана по аналогии с федеральным проектом «Время героев» с целью подготовки высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО для дальнейшей работы в органах власти, общественных и коммерческих организациях.

Обучение в рамках проекта построено по модульному принципу. Первые два этапа были посвящены фундаментальным темам: «Государственная политика и система государственного управления», а также «Экономика и финансы». В рамках третьего модуля, объединившего 58 слушателей, участники углубленно изучают систему регионального управления, территориальное планирование, вопросы развития ключевых социально-экономических сфер, а также специфику местного самоуправления.

Павел Шиляев рассказал об истории и развитии градообразующего предприятия, запуске новых производств, а также о масштабных инвестиционных, экологических и социальных проектах комбината. Участие ММК в мероприятии подчеркивает стратегический интерес компании к формированию профессионального кадрового резерва для региона.

«Для нас, как для лидера отечественной металлургии, крайне важно, чтобы будущие руководители региона хорошо знали о Группе ММК, наших достижениях и вкладе в развитие города. Нам есть что показать и чем гордиться. Кроме того, для меня лично это ценная возможность пообщаться с новым поколением управленцев, услышать их мысли и идеи, это будущие лидеры нашей экономики», – отметил руководитель компании.

Встреча с участниками проекта не ограничилась лекционной частью. Они посетили городской парк «Притяжение», Магнитогорский металлургический комбинат и хоккейный матч. Третий модуль продлится 10 дней и завершится 30 января итоговым тестированием и экзаменом.

Челябинск

