В Челябинске возбудили уголовное дело по факту массового убийства животных

Жители Челябинска шокированы жестокой расправой бездомных животных в одном из СНТ города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Курчатовского района Челябинска провело проверку информации об обнаружении в районе ЧВВАКУШ большого количества трупов собак.

Челябинцы сообщили о шокирующей находке на садовом участке СНТ «Слава» в отдел полиции. По словам горожан, животных могли отравить, и умирали они в страшных муках.

Побывавший в садовом товариществе участковый уполномоченный нашел на участках 9 трупов собак, предположительно с признаками токсического отравления.

После изучения материалов проверок прокуратур района направил правоохранителям требование о возбуждении уголовного дела по признакам жестокого обращения с животными.

Следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой отделом полиции «Курчатовский», уголовное дело возбуждено.

Челябинск

