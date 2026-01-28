Пожилой челябинец забыл, что продал комнату знакомому, и спустил его вещи

В Челябинске полицейские задержали мужчину, продавшего чужое имущество на 200 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, о произошедшем незадачливый покупатель сообщил в дежурную часть отдела полиции «Металлургический».

Мужчина рассказал, что в прошлом году познакомился в кафе с пожилым мужчиной. Новый знакомый подрабатывал у челябинца и бесплатно питался, а позже предложил купить по выгодной цене принадлежащую ему комнату. Южноуралец с радостью согласился, начал делать в комнате ремонт и перевез свои вещи. Между тем, пожилой хозяин жилья в это время куда-то исчез.

Вернувшись, пенсионер забыл о договоренности. А обнаруженные в комнате чужие вещи (комплект колес с дисками, шампуры, казан, тазы и прочая утварь – общей стоимостью 200 тысяч рублей) продал.

Как выяснили оперативники, забывчивый 65-летний хозяин комнаты ранее не раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за имущественные преступления.

Пенсионера задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам кражи. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

© 2026, РИА «Новый День»

