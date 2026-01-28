В деле экс-сотрудника банка в Челябинске следователи нашли еще одну взятку – туристическими сертификатами

В деле бывшего сотрудника филиала крупного банка в Челябинске всплыла еще одна взятка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, бывшего начальника отдела финансирования недвижимости челябинского филиала одного из банков подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в ноябре 2021 года южноуралец получил от заместителя генерального директора строительной организации туристические сертификаты полтора миллиона рублей за создание благоприятных условий по открытию и поддержанию кредитных линий для застройщика, а также за ускорение процесса одобрения и выдачи займов в кредитном учреждении.

Напомним, экс-сотрудника банка задержали в сентябре прошлого года. Согласно материалам первого уголовного дела, в 2023 году он получил через посредника 1 миллион рублей за способствование открытию в банке невозобновляемой кредитной линии на общую сумму более 1,5 миллиардов рублей для строительства гостиничного комплекса, сокрытие негативной информации о взяткодателе и представляемых им двух коммерческих организациях, а также за решение проблем, возникающих в процессе финансирования банком. Позднее в отношении него возбудили еще одно уголовное дело. На сей раз речь шла о получении от представителя строительной компании взятки в 25 миллионов рублей.

Еще раньше, в июне текущего года силовики задержали двух экс-сотрудников банка, способствовавших, по мнению следователей, выдаче того же кредита. Челябинцам, бывшим на момент преступления исполнительным директором – начальником отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости управления продаж корпоративным клиентам и клиентским менеджером того же подразделения предъявили обвинение в получении через посредника более 13 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

© 2026, РИА «Новый День»

