В Челябинске вынесли приговор основателю финансовой пирамиды, лишившей вкладчиков 37 миллионов рублей

В Челябинске огласили приговор основателю финансовой пирамиды, обманувшей 90 человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Калининский районный суд Челябинска признал жителя Приморского края Эдуарда Капшеева виновным мошенничестве и отмывании средств, полученных в результате преступления.

Капшеев был директором и учредителем ООО «Меридиан-ДВ» и ПК «Велесъ», которые вместе со своими сообщниками превратил в финансовую пирамиду. Организаторы аферы обещали вкладчикам высокие проценты, но взятые на себя обязательства исполнять не планировали. Для привлечения денег они проводили акции, где вручали подарки и сертификаты новым клиентам. Призы приобретали за счет денег, полученных от прежних вкладчиков.

С августа 2020 по октябрь 2021 года мошенникам удалось обмануть 90 жителей Челябинской, Свердловской, Курганской, Ульяновской областей, Башкирии и Татарстанаа. Ущерб превысил 37,3 миллиона рублей.

Часть полученных средств (9 миллионов рублей) Капшеев перевел на расчетные счета подконтрольного индивидуального предпринимателя, чтобы легализовать их.

Суд приговорил организатора пирамиды к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также оштрафовал его на 1,5 миллиона рублей. В пользу государства конфискованы 9 миллионов рублей.

В отношении четверых соучастников уголовные дела выделены в отдельное производство в связи с заключением досудебных соглашений о сотрудничестве, двоим вынесены обвинительные приговоры, в отношении остальных уголовные дела рассматриваются судом.

Челябинск

