Среди пользователей гаджетов на Южном Урале растет спрос на автономность

Челябинцы заинтересовались сверхъемкими аккумуляторами.

Жители страны, в том числе челябинцы, сменили компактные аксессуары на сверхъемкие пауэрбанки. По итогам 2025 года в объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota на 52% выросли продажи устройств емкостью 60 тысяч мАч, способные зарядить как смартфон, так и ноутбук. Кроме того, в сегменте внешних аккумуляторов спрос на модели емкостью 30 тысяч мАч увеличился на 51%, а на 40 тысяч мАч – на 34%.

Чаще всего в ушедшем году покупали универсальные пауэрбанки емкостью 10 тысяч мАч – на них пришлось 42% всех продаж. Они занимают меньше места и обеспечивают несколько циклов зарядки смартфона. При этом в 2024 году рейтинг возглавляли компактные модели всего на 5 тысяч мАч.

«Пауэрбанки больше не воспринимаются как подстраховка до вечера, теперь это полноценные мобильные станции, необходимые для удаленной работы и длительных поездок, – отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Вадим Зимин. – Лидерами спроса в 2025 году стали устройства под нашей торговой маркой Stellarway – на них приходится 76% продаж в категории внешних аккумуляторов. Мы расширили линейку бренда, добавив компактные пауэрбанки емкостью 20 тысяч и 30 тысяч мАч, способные заряжать как смартфоны, так и ноутбуки».

Традиционно, спрос на средства автономности растет в сезон отпусков. В 2025 году пик продаж пришелся на май и летние месяцы. Самую высокую динамику по продажам год к году показал Дагестан (рост на 108%), также в лидерах регионы Дальнего Востока, что, вероятно, обусловлено необходимостью оставаться на связи в долгих поездках. В Магаданской области продажи выросли на 54%, в Камчатском крае – на 52%, а в Забайкальском – на 39%.

Кстати, запрос на мобильность и автономность отмечается и в других категориях электроники. Так, значительный рост показали полноразмерные беспроводные наушники – их было продано почти втрое (в 2,9 раза) больше, чем в год назад. Кроме того, родители на 28% чаще стали приобретать детские планшеты. В последнем квартале 2025 года ощутимо вырос спрос на портативные колонки (+87% к первому кварталу). В сегменте носимых гаджетов на 69% вырос интерес покупателей к детским часам, смарт-часы стали приобретать на 67% активнее, а смарт-браслеты – на 51%.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube