Челябинские акушерки взорвали соцсети

Челябинские акушерки из роддома № 8 стали звездами соцсетей. Девушки снимают короткие юмористические ролики о буднях медперсонала, смешные обзоры родзалов и палат и в легкой форме занимаются медпросвещением.

В запрещенной соцсети у них уже 6,5 тысячи подписчиков, а рилсы набирают по несколько миллионов просмотров. Подписчики блога «Будни акушерок» сообщают, что готовы приехать в Челябинск рожать из Карелии, Белоруссии, Турции – даже те, кто еще не забеременел.

Челябинск, Елена Сычева

