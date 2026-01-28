В Верхнеуральске установят памятник последнему русскому императору

В Верхнеуральске вышла на финишную прямую работа над памятником императору Николаю II.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в Верхнеуральске завершена важнейшая стадия создания памятника императору Николаю II – готов его полноразмерный макет. Об этом сообщила пресс-служба администрации Верхнеуральского муниципального округа.

Автор монумента, скульптор Анна Шумакова воплотила в гипсе будущий бронзовый мемориал. Скульптура изображает молодого цесаревича Николая Александровича. Будущий царь «замер на мгновение в напряженной, сдержанной позе, а его конь словно чутко прислушивается к дороге», описали статую в пресс-службе округа. Общий вес будущей скульптуры с каркасом сегодня составляет около 3 тонн.

«Особое внимание уделено исторической точности. На мундире будущего императора уже сейчас можно разглядеть проработанные детали высших государственных наград, включая орден Андрея Первозванного и Владимира 4-й степени», – отметили представители муниципалитета.

Установят памятник на Соборной площади рядом со Свято-Никольским собором, который цесаревич посещал в 1891 году. Планируется, что торжественное открытие монумента состоится в день рождения императора Николая II, 18 мая.

Цесаревич Николай Александрович, будущий император Николай II, посетил Верхнеуральск, возвращаясь из большого Восточного путешествия 1890-1891 года. Наследник престола прибыл в город вечером 22 июля 1891 года и в тот же день принял депутацию от городского общества. На следующий день цесаревич встретился с представителями мещан Верхнеуральска, Белорецкого завода и Стерлитамака. После приема депутаций Николай Александрович присутствовал на службе в местном соборе и произвел смотр 12-му льготному полку и льготной батарее, формировавшимся из казаков, завершивших действительную (строевую) службу.

