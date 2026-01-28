Рейс из Челябинска в Пхукет задержали больше, чем на сутки

Три сотни туристов больше суток проведут в Челябинске в ожидании авиарейса в Таиланд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , вылет самолета авиакомпании Azur Air из Челябинска в Пхукет (Таиланд), запланированный на сегодня, 28 сентября, на 5:50, несколько раз переносили.

На самом деле, самолет должен был вылететь еще раньше – 27 января в 22:45. Однако за несколько дней до этого пассажиров предупредили, что рейс переносится на сегодня, 5:50. За сутки вылет вновь перенесли – на 10:20. Но не вылетели южноуральцы и в это время.

Уже в аэропорту пассажиров (около 300 человек) предупредили: отправка самолета вновь перенесена, ждать придется не менее 8 часов. И предложили разместиться в гостинице.

По данным онлайн-табло аэропорта, в настоящее время рейс перенесен на 9:35 четверга, 29 января.

Отметим, что задержка в Челябинске – не единственная проблема перевозчика. Так, сегодня же незапланированную посадку в Ханое совершил еще один борт авиакомпании Azur Air, следовавший из вьетнамского Нячанга в Иркутск. А на прошлой неделе самолет того же перевозчика, летевший из Пхукета в Барнаул, совершил экстренную посадку в аэропорту Ланьчжоу.

Челябинск, Виктор Елисеев

