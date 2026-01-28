В Нязепетровске ребенок погиб, упав в колодец

10-летний школьник утонул в колодце с грунтовыми водами в Челябинской области.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла сегодня, 28 января, в Нязепетровске.
10-летний ребенок упал в открытый колодец. Резервуар оказался заполнен грунтовыми водами. К месту трагедии вызвали скорую медицинскую помощь. Однако реанимационные мероприятия результата не принесли.
В администрации губернатора Челябинской области информацию о гибели ребенка подтвердили. Завтра, 29 января, в Нязепетровск выедет комиссия министерства жилищно-коммунального хозяйства региона. По предварительной информации, колодец считается бесхозным.
Челябинск, Виктор Елисеев
