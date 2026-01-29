29 января ожидаются следующие события – Челябинск

29.01.2026, четверг

10:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная старту декларационной кампании 2026 года (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

10:00 Челябинск – Встреча литературного клуба «Wolgaland» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

12:00 Челябинск – Волшебная викторина «В мире сказок» (библиотека №10, ул. Липецкая, 25)

13:00 Челябинск – Выступление ансамбля «Мелодия» в клубе «Старая пластинка» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)

14:30 Челябинск – Настольная трансформационная игра «Крепость духа» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

15:00 Челябинск – Правовые персональные консультации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

15:00 Челябинск – Встреча в клубе садоводов «Зимняя вишня» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

16:00 Челябинск – Открытие выставки арт-дуэта Len.Inn (Лена Красненок и Инна Морозова) «Вектор времени» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)

16:30 Челябинск – Киносеминар «Человек в контексте современности»: участники выберут одну из трех кинолент: «Фаворитка» (режиссер Йоргос Лантимос), «Макбет» (режиссер Роман Полански), «История Адели Г.» (режиссер Франсуа Трюффо) (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал краеведения)

17:00 Челябинск – Игровая программа «Один дома»: правила безопасности детей, которые остаются дома, идут гулять или отправляются в школу одни (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)

17:00 Челябинск – Литературный квиз «Семейное чтение», посвященный повести «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» Сельмы Лагерлеф: командные задания на знание сюжета; работа с картой и угадывание локаций; логические и творческие задачи по мотивам книги; призы для самых эрудированных команд (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ «Колибри», ул. Цвиллинга, 61) (по записи)

17:30 Челябинск – Школа удаленных профессий (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

18:00 Челябинск – Занятия по скандинавской ходьбе (Городской сад им. А.С. Пушкина)

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube