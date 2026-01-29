Девятый день без тепла: в Карабаше продолжают устранять последствия масштабной аварии

К устранению последствия аварии на тепловых сетях Карабаша подключились челябинские коммунальщики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , властям Карабаша и региона пришлось привлекать к устранению последствий коммунальной аварии специалистов управляющих компаний Челябинска.

По информации, распространяемой в социальных сетях, своих сотрудников в Карабаш направили три организации, обслуживающих многоквартирные дома в областном центре.

Напомним, авария на тепловых сетях произошла в Карабаше 20 января. На следующий день при запуске системы прорвало трубопровод. В результате без отопления остались два микрорайона города (31 многоквартирный дом, 7 торговых объектов, школа и детский сад). После того, как жители попытались использовать для обогрева квартир электронагреватели, из-за превышения нормативных нагрузок на трансформаторные подстанции в некоторых домах отключилось электричество. Также, по словам горожан, начались проблемы с холодной водой.

Довольно-таки быстро власти поняли, что справиться своими силами не получится. К устранению аварии привлекли помощь из Миасса, Златоуста, Пласта, Чебаркуля и Коркино. Своих специалистов в Карабаш направили коммунальщики Копейска. Также задействовали специалистов из Челябинска.

Об устранении аварии на сетях администрация Карабаша отчиталась пять дней назад. Но тепло до сих пор вернулось не во все квартиры города: часть коммуникаций перемерзла, и их приходится отогревать. Судя по комментариям в паблике мэрии Карабаша, без тепла остаются жители, как минимум, пяти многоквартирных домов.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности в отношении местных чиновников. Фигурантом еще одного уголовного дела стала УК «Карабашская коммунальная компания» – по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Челябинск

