Почти 30 часов ожидания. Рейс из Челябинска в Пхукет все еще не взлетел

Самолет из Челябинска в Таиланд задерживается с вылетом почти 30 часов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , авиарейс авиакомпании Azur Air из Челябинска в Пхукет (Таиланд) вылетел из аэропорта «Курчатов» сегодня, 29 января.

Не обошлось без переносов рейса и сегодня.

Напомним, изначально самолет должен был вылететь 27 января в 22:45. Однако за несколько дней до этого пассажиров предупредили, что рейс переносится на 5:50 среды, 28 января. За сутки вылет вновь перенесли – на 10:20. Но не вылетели южноуральцы и в это время.

Уже в аэропорту пассажиров (около 300 человек) предупредили: отправка самолета вновь перенесена, ждать придется не менее 8 часов. И предложили разместиться в гостинице.

Ко вчерашнему вечеру время отправки указывалось – 29 января, 9:35.

Но и сегодня расписание несколько раз корректировали: сначала вылет перенесли на 10:30, затем – на 10:45, потом – на 11:30.

В настоящее время, согласно данным онлай-табло, посадка завершена. Однако информации о том, что самолет вылетел, нет. Таким образом, задержка составляет почти 30 часов.

При этом из Пхукета рейс прибыл еще вчера утром. Правда, тоже с задержкой на 3 часа 42 минуты.

Так или иначе, южноуральцы уже потеряли один день отпуска в Таиланде.

Челябинск, Виктор Елисеев

