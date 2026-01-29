Южноуралец предстанет перед мировым судьей за убийство двух лебедей

Житель Нязепетровского района ответит в суде за убийство краснокнижных птиц.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, 37-летний житель деревни Ситцева обвиняется в незаконной охоте.

По версии следствия, браконьер совершил преступление 26 августа прошлого года на берегу реки Ергалаш в Нязепетровском районе. О незаконной охоте местной полиции рассказала местная жительница. По словам женщины, вечером на территории охотхозяйства «Прохорово», около деревни Ситцева, она обнаружила висящие на дереве туши двух лебедей.

Прибывшие на место полицейские обнаружили двух нетрезвых мужчин с оружием и останки диких птиц. Как установили стражи порядка, застрелил двух лебедей-шипунов 37-летний мужчина. Затем вместе с 18-летним приятелем южноуралец ощипал и зажарил одну из птиц, которую они съели. Вторую и останки первого лебедя браконьер закопал.

«В результате противоправных действий обвиняемого причинен ущерб министерству экологии региона в размере свыше 14 тысяч рублей, – рассказали в прокуратуре. – Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота оружия и взрывчатых веществ, гладкоствольное ружье при себе имел незаконно, вину в совершении преступления не признал, причиненный ущерб не возместил».

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка №1 Нязепетровского округа.

Челябинск, Виктор Елисеев

