В Миассе школьница после сообщения от «одноклассника» оформила на мать кредит на 130 тысяч

Мошенники уговорили девочку-подростка из Миасса взять кредит от имени матери.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области, о произошедшем полиции Миасса рассказала 40‑летняя женщина.

По ее словам, ее 13‑летняя дочь получила сообщение, как она думала, от своего одноклассника. В нем говорилось, что его аккаунт на одном из интернет‑ресурсов заблокировали, и для восстановления доступа требуется помощь.

Поскольку молодой человек, действительно, увлекался программированием, история показалась ей правдоподобной, и девочка даже не подумала, что пишет ей не реальный одноклассник. Школьница откликнулась на просьбу и под руководством мошенников получила доступ к телефону матери. Далее девочка сообщила им коды из СМС‑сообщений, а затем удалила их по указанию аферистов.

Войдя в банковские приложения матери, школьница оформила несколько кредитов и перевела эти средства, а также деньги с кредитной карты, на счета, продиктованные мошенниками.

Кроме того, на имя матери пытались оформить кредитную карту. Однако банк заблокировал операцию по переводу 90 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube