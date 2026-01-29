После гибели ребенка в бесхозном колодце в Челябинской области проведут инвентаризацию объектов инфраструктуры

Власти не смогли сказать, для чего использовался колодец в Нязепетровске, где погиб 9-летний мальчик.

Напомним, трагедия произошла вчера, 28 января. Школьник упал в открытый колодец, расположенный недалеко от железнодорожного вокзала. Резервуар оказался заполнен грунтовыми водами. К месту трагедии вызвали скорую медицинскую помощь. Однако реанимационные мероприятия результата не принесли.

Сегодня, 29 января, в Нязепетровск выехала комиссия министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ведомства, железобетонный колодец глубиной более 5 метров построили до 1990-х годов. «Определить назначение и функционал в настоящий момент невозможно, – заявили представители ведомства. – На балансе Нязепетровского округа и в реестре бесхозяйных объектов не числится. В настоящий момент колодец закрыт».

После произошедшего мэрия начала внеплановую инвентаризацию объектов коммунальной инфраструктуры, а также придорожной сети и прилегающих территорий для выявления не закрытых колодцев, а также бесхозяйных объектов. Брошенную инфраструктуру власти намерены поставить на учет и передать на обслуживание.

Также после произошедшей трагедии будет проведена инвентаризация объектов коммунальной инфраструктуры на всей территории региона.

Челябинск, Виктор Елисеев

