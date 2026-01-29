Воспитателей детского сада в Челябинске подозревают в истязании детей

В Челябинске возбудили уголовное дело после жалоб родителей на педагогов детского сада.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, на воспитателей пожаловались родители воспитанников одного из детских садов Ленинского района Челябинска.

По словам горожан, их беспокойство вызвали изменения: двухлетние малыши стали чаще плакать, проявлять агрессию, страх, плохо спать. Мать одного из воспитанников решила узнать: что же происходит в группе детского сада, когда воспитатели остаются с детьми наедине, и оставила в одной из игрушек ребенка диктофон. И когда прослушала запись – была в шоке: педагоги угрожали детям, обзывали их, шлепали и нецензурно выражались. Причем родители уверены, что подобное продолжается постоянно.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам истязания.

Челябинск

