Участников сим-фермы, обслуживавшей дистанционных мошенников из-за рубежа, задержали в Челябинске

В Челябинске задержали четверых южноуральцев, обслуживавших предназначенные для дистанционного мошенничества терминалы связи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, четверо молодых людей нашли «подработку» в одном из мессенджеров.

Для организации запуска узла связи незнакомцы дистанционно передали челябинцам необходимое оборудование, партии сим-карт, а также деньги для аренды квартир, после чего инструктировали по его дальнейшей работе.

В арендованной квартире южноуральцы установили два сим-бокса. В ходе обыска сотрудники полиции и ФСБ обнаружили также более 340 сим-карт, маршрутизатор, роутер, ноутбук и две пластиковые банковские карты.

Каждый из криминального квартета играл собственную роль. Двое молодых лет, 24 и 19 лет, обслуживали сим-боксы, активировали сим-карты и заменяли их по указанию «кураторов». На их 23-летнем «коллеге» были доставка сим-карт и аренда квартир, которые они регулярно меняли. Самый старший, 25-летний южноуралец, помогал дистанционно настраивать оборудование, а также отвечал за выплату вознаграждения.

В отношении всех четверых возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности задержанных, а также возможных иных участников преступной схемы», – заявили в силовом ведомстве.

Челябинск

