Злой голос хозяев «сбивает» собак с ног

Услышав сердитый голос, собаки непроизвольно теряют физическую устойчивость.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , сердитый или радостный голос может влиять на физическую устойчивость пса. К такому выводу пришли ученые Венского ветеринарного университета (Австрия). Своими выводами они поделились в журнале PLOS One.

Первоначально в исследовании приняли участие 27 здоровых собак. Но 4 исключили из эксперимента, так как они не могли оставаться неподвижными во время прослушивания голосовых записей. Среди пород собак были метисы, лабрадоры-ретриверы, бордер-колли, золотистые ретриверы, стандартный пудель, малинуа, ирландский терьер, пойнтер, грейхаунд и австрийский пинчер.

Животным давали прослушать в псевдослучайном порядке пятисекундные записи двух людей (мужчины и женщины), говорящих на незнакомом языке и выражающих либо радостные, либо сердитые эмоции.

Исследователей интересовало, могут ли повлиять эмоционально заряженные звуки на физическую устойчивость собак.

Анализ полученных данных, касающихся воздействия на опорную поверхность (главный показатель, напрямую связанный со стабильностью позы), показал, что при звуках сердитого голоса животные наименее устойчивы. Правда, при оценке других показателей ученые отметили, что на счастливый голос 43% собак реагировали улучшением устойчивости, а 57% – его дестабилизацией. Но пришли к выводу, что это может объясняться индивидуальным опытом четвероногих участников эксперимента.

В заключение ученые отметили, что как положительные, так и отрицательные звуковые стимулы вызывают у собак определенные изменения положения тела. Но гневные человеческие голоса, по-видимому, оказывают наибольшее дестабилизирующее воздействие.

Челябинск

