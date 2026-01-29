Власти заявили о подключении всех домов в Карабаше к отоплению

Работа домовых систем отопления в Карабаше полностью восстановлена.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства ЖКХ Челябинской области, глава Карабаша Павел Титов доложил о запуске всех стояков внутридомовых систем отопления в 31 пострадавшем от коммунальной аварии доме.

«Управляющие компании и администрация Карабашского городского округа продолжают держать ситуацию по домам на контроле для избежания локальных инцидентов», – заверили в региональном правительстве.

Напомним, авария на тепловых сетях произошла в Карабаше 20 января. На следующий день при запуске системы прорвало трубопровод. В результате без отопления остались два микрорайона города (31 многоквартирный дом, 7 торговых объектов, школа и детский сад). После того, как жители попытались использовать для обогрева квартир электронагреватели, из-за превышения нормативных нагрузок на трансформаторные подстанции в некоторых домах отключилось электричество. Также, по словам горожан, начались проблемы с холодной водой.

Довольно-таки быстро власти поняли, что справиться своими силами не получится. К устранению аварии привлекли помощь из Миасса, Златоуста, Пласта, Чебаркуля и Коркино. Своих специалистов в Карабаш направили коммунальщики Копейска. Также задействовали специалистов из Челябинска.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности в отношении местных чиновников. Фигурантом еще одного уголовного дела стала УК «Карабашская коммунальная компания» – по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Челябинск

