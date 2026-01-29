«Трактор» проиграл «Авангарду» с футбольным счетом

Челябинский «Трактор» в Омске уступил «Авангарду» – 0:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в первом периоде челябинцы были активнее, чаще бросали по воротам. Но счет так и не был открыт.

В начале второй двадцатиминутки шанс появился у хозяев – в ворота «Трактора» назначили буллит. Но Константин Окулов не смог переиграть Сергея Мыльникова.

В итоге второй игровой отрезок прошел с небольшим преимуществом омичей, но также закончился при нулях на табло.

Долго не могли забить команды и в третьем периоде. Пока на 55-й минуте удача не улыбнулась хозяевам (вполне возможно, что свою роль также сыграли предыдущие две минуты, проведенные челябинцами в меньшинстве). Эндрю Потуральски отдал шайбу на синюю линию, Дамир Шарипзянов, выдержав паузу, набросил на ворота, а Майкл Маклауд переправил шайбу в ворота – 1:0, «Авангард» открывает счет.

Оставшихся почти пяти с половиной минут гостям не хватило на то, чтобы сравнять счет.

0:1 – второе подряд поражение «Трактора».

Челябинск, Виктор Елисеев

