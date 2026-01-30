30 января ожидаются следующие события – Челябинск

30.01.2026, пятница

10:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная итогам работы министерства жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области в 2025 году и планам на 2026 год (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

12:00 Челябинск – Волшебная викторина «В мире сказок» (библиотека №10, ул. Липецкая, 25)

18:00 Челябинск – Концерт эстрадного оркестра «Парус» (ДК «Бригантина», пос. Федоровка, ул. Капитанская, 10а)

18:00 Челябинск – Вечер отдыха «По струнам души» (ДК «Сосновка», пос. Сосновка, ул. Пионерская, 2а)

18:00 Челябинск – Концерт «Любимые мелодии из кинофильмов» в клубе классической музыки «Лира» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube