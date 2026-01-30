Бывшего замначальника отдела Центра «Э» полицейского главка Южного Урала отправили в колонию

В Челябинске вынесен приговор бывшему сотруднику полиции, признанному виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, 38-летнего бывшего заместителя начальника отдела по противодействию экстремистским организациям и объединениям Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по региону Александра Калитюка виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Сотрудника полиции задержали 8 октября 2024 года после того, как он получил от знакомого 3,5 миллиона рублей. За это полицейский обещал ему, что жалоба на судебное решение гражданско-правового спора, поданная в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции, будет удовлетворена, а решения нижестоящих судов отменены. Хотя Калитюк знал, что реальных возможностей для выполнения обещания у него нет.

После получения денег сотрудник полицейского главка пытался скрыться на машине от погони, организованной силовиками, но безуспешно.

Суд приговорил экс-полицейского к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также оштрафовал на 700 тысяч рублей, лишив права занимать должности на государственной и муниципальной службе, а также в правоохранительных органах, сроком на 2 года.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube