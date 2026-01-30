Степь наступает. В Челябинской области впервые за несколько десятилетий показались сайгаки

В Челябинской области впервые за долгое время заметили сайгаков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, животных видели на территории Брединского округа. Млекопитающие попали на запись видеокамеры.

На кадрах две особи перебегают дорогу на территории охотничьего угодья «Наследницкое», в 13 километрах от поселка Бреды. Сайгаков в округе уже видели ранее – в августе 2025 года.

В последний раз появление сайгаков в регионе отмечалось несколько десятилетий назад. В 1970-1980-е годы они изредка забредали с прилегающей территории Казахстана. В последующие годы вид в Челябинской области не регистрировался, что связывали с сокращением численности популяций в соседней республике.

Сайгак – степное животное с характерным хоботообразным носом, приспособленным к фильтрации пыли и охлаждению воздуха. Внешне это небольшая антилопа размером с домашнюю козу: высота в холке – 60-70 сантиметров, длина тела – 110-140 сантиметров, длина хвоста – 8-12 сантиметров. Вес взрослых особей составляет 20-60 килограммов, при этом самки заметно мельче самцов.

Это одно из древнейших млекопитающих Евразии: по мнению ученых, более десяти миллионов лет назад сайгаки уже существовали. Они обитают в обширных степях и полупустынях. В России их можно встретить в Калмыкии и Астраханской области, значительные популяции живут в Казахстане, а некоторые группы кочуют в Монголии, Узбекистане и Туркменистане.

Челябинск, Виктор Елисеев

