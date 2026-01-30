Синоптики рассказали, каким будет февраль на Южном Урале

Погода на Южном Урале в феврале ожидается в пределах климатической нормы.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, последний месяц зимы обычно бывает теплее января, но в отдельные годы именно в это время наблюдаются самые холодные дни. Средняя температура воздуха в феврале составляет по области -11,-15º. В теплые годы она повышается до -5,-7º, в холодные – опускается до -22,-25º.

В Челябинске климатическая норма февраля составляет -12,5º. Но в 1976 году абсолютный минимум температуры достигал -45,1º, в 2004 году абсолютный максимум +8,7º. За весь период наблюдений самый холодный февраль со среднемесячной температурой -22,3º отмечался в 1954 году, а самый теплый (-5,8º) – в 2002 году.

По сравнению с другими зимними месяцами осадков в феврале в регионе обычно выпадает меньше, хотя бывает, что количество снега превышает норму в 3-5 раз или выпадет в 10-20 раз меньше.

В областном центре суммарное количество осадков в среднем составляет 17 мм, но в феврале 1966 в городе выпало снега в 3,3 раза больше, а в феврале 1964 и 1967 – всего 6% месячной нормы.

Высота снежного покрова к концу февраля как правило составляет в среднем 19-29 см, в горных районах – 42-52 см.

Согласно прогнозу синоптиков, наступающий месяц вряд ли удивит южноуральцев погодой: среднемесячная температура воздуха ожидается в переделах -11,-15°, предполагается, что выпадет около 13-23 мм осадков, в горных районах – до 27 мм. Все это соответствует климатической норме.

Из бонусов: в течение месяца продолжительность светового дня увеличится на 2 часа. А 3 из 4 предстоящих недель обещают быть солнечными.

Челябинск, Софья Артемьева

