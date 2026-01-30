Стоматологическую клинику в Челябинске привлекут к ответственности за навязчивые звонки

Стоматологическую клинику в Челябинске привлекут к ответственности за навязывание услуг.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, антимонопольная служба признала незаконным рекламный звонок с услугами стоматологии «EuroSmile».

В ведомство пожаловался южноуралец, получивший звонок от представителя клиники. «…Звоню из стоматологического центра…Хотела пригласить Вас в рамках знакомства с нашей клиникой пройти комплексное обследование…«EuroSmile»…», – услышал он.

При этом предварительного согласия на получение рекламных звонков южноуралец стоматологам не давал.

«Закон о рекламе допускает распространение рекламы при условии наличия предварительного согласия абонента на получение рекламной информации от конкретной организации», – напомнили антимонопольщики.

Служба признала рекламу ненадлежащей и потребовала прекратить нарушения рекламного законодательства.

Кроме того, УФАС рассмотрит вопрос о привлечении нарушителя к ответственности.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube