Южноуральские аграрии собрали рекордный урожай масличных культур

В Челябинской области собрали почти полмиллиона тонн масличных культур.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, Южный Урал собрал 472,5 тысячи тонн масличных культур. Это на 64,5% больше, чем в 2024 году. Средняя урожайность масличных составила 13,9 центнера с гектара.

Одна из причин впечатляющего результата – увеличение площадей посева (на 45% по отношению к предыдущему году). Так, площадь подсолнечника выросла на 60,1 тысячи гектаров – до 179,8 тысячи гектаров. Посевы масличного льна увеличились на 44,7 тысячи гектаров, до 147,9 тысячи гектаров (+43,3%). Также выросли площади, засеянные рапсом, соей и рыжиком – нишевыми культурами, возделыванием которых занимаются отдельные хозяйства.

В результате осенью было собрано 250,4 тысячи тонн подсолнечника (плюс 77,9 тысячи тонн к уровню 2024 года), 176,6 тысячи тонн масличного льна (+89,8 тысячи тонн), 27,3 тысячи тонн рапса, 16,3 тысячи тонн сои, 1,7 тысячи тонн рыжика, 100 тонн горчицы. Средняя урожайность масличных культур выросла на 14%, составив 13,9 центнера с гектара. Так, подсолнечника собрали, в среднем, 15,3 центнера с гектара, рапса – 14,3 центнера с гектара, рыжика – 11,2 центнера с гектара, льна-кудряша – 12,3 центнера с гектара.

Следствием увеличения производства масличных стал рост экспорта подсолнечного масла на 48,1%, льняного масла на 87,3%, рапсового масла на 18,2%, семян льна – в 1,7 раза.

«Прошедший полевой сезон был очень продуктивным и показал высокий уровень развития региональной отрасли растениеводства. Вместе сложились многие факторы: достаточное количество выпавших осадков, температурный режим в течение вегетационного периода растений, наличие качественных семян и высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур, применение удобрений и своевременная государственная поддержка на стимулирование интенсификации производства», – отметил заместитель губернатора – министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин.

Напомним, в 2025 году достигнута самая высокая за всю историю области средняя урожайность зерновых культур – 20,6 центнера с гектара, а сбор зерна стал самым большим за последние 33 года. По уточненным данным он составил 2 миллиона 389 тысяч тонн.

Южноуральские крестьяне собрали самый большой за 24 года урожай овса ‒ 158 тысячи тонн, исторически рекордный урожай гороха – 58 тысяч тонн, чечевицы – 5,2 тысячи тонн. Вес собранной твердой пшеницы составил 401,3 тысячи тонн, а в целом сбор пшеницы составил 1 миллиона 576,3 тысячи тонн, немного не дотянув до уровня прошлого года (99,8% от объемов 2024 года).

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube