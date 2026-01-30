НМУ вернутся на Южный Урал после трехдневного перерыва

В семи городах Челябинской области вновь объявлен режим неблагоприятных метеоусловий.

Как сообщили РИА «Новый День» в челябинском гидрометцентре, метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, будут наблюдаться в регионе с 31 января по 2 февраля.

В связи с этим с 8 часов 31 января до 19 часов 2 февраля в Челябинске, Коркино и Карабаше объявлен режим НМУ первой степени опасности. В Златоусте, Магнитогорске, Сатке и Аше он будет действовать с 5 часов 1 февраля до 19 часов 2 февраля.

Аналогичное предупреждение направлено отдельным предприятиям Челябинской области.

Отметим, режим угрозы смога сняли в Челябинской области в 13 часов 28 января.

Жителям Южного Урала в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды лучше отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду желательно выбирать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск

