У дорожной компании, «сэкономившей» на ремонте «путинской» дороги, отсудили 100 миллионов рублей

Суд обязал дорожного подрядчика, «засветившегося» в нескольких уголовных делах в Челябинской области, вернуть в казну 100 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе арбитражного суда Челябинской области, инстанция удовлетворила иск региональной прокуратуры, требовавшей взыскать с ООО «Уралдорстрой» 100,3 миллиона рублей.

Надзорное ведомство обратилось в суд в начале прошлого года, заявив о ненадлежащем исполнении государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Фершампенуаз – Париж – железнодорожная станция Джабык.

Ремонт дороги проходил в 2021-2022 годах. Заказчиком было министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Деньги на ремонт выделил федеральный центр после посещения региона президентом России Владимиром Путиным.

В августе 2022 года тогдашний министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев заявил, что замечаний по объекту у чиновников нет.

Однако в ходе прокурорской проверки выяснилось: подрядчикам есть за что предъявить претензии. Оказалось, что при выполнении работ использовались более дешевые материалы, не предусмотренные сметной и проектной документацией.

В результате с дорожной компании потребовали взыскать свыше 76 миллионов рублей в качестве возмещения ущерба, а также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере свыше 24 миллионов рублей. А в отношении хозяина предприятия Нвера Колозяна возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Примерно в то же время (в январе 2025 года) Нвера Колозяна уже приговорили к 5 годам в колонии строго режима и штрафу в 40 миллионов рублей за взятку в 8 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

