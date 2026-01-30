В Металлургическом районе Челябинск запустят временный автобусный маршрут

В Челябинске запустят временный автобус от ЧМК до Першино.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», автобусный маршрут №16 «ЧМК – Першино» будет работать по регулируемому тарифу и обеспечит связь улиц Пети Калмыкова и Шоссе Металлургов с основными социальными объектами в Металлургическом районе.

Трасса движения автобуса

в прямом направлении: Черкасская – Пети Калмыкова – Шоссе Металлургов – Румянцева – Богдана Хмельницкого – Сталеваров – 60-летия Октября;

в обратном направлении: 60-летия Октября – Сталеваров – Богдана Хмельницкого – Румянцева – Дружбы – Обухова – Шоссе Металлургов – Черкасская.

Планируется, что 2 автобуса малого класса будут ходить с интервалом 25 минут.

Первый рейс отходит от Першино в 6:08, от ЧМК – в 6:38.

Последний рейс от Першино в 19:37, от ЧМК в – 19:17. Подробное расписание будет размещено на сайте gortrans74.ru (https://gortrans74.ru/#bus). Перевозчик ООО «Меркурий», телефон диспетчера 8 995 469 58 59.

Автобус 16 будет работать в период капитального ремонта моста через реку Миасс, из-за которого автобус 31 не может поворачивать на улицу Пети Калмыкова в направлении ЧМК.

