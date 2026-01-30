Челябинцы пожаловались на макароны с плесенью в школьной столовой

Прокуратура начала проверку организации питания в школах Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство начало проверку информации о нарушениях при организации питания учащихся школ №3 и №56 в Челябинске.

Ранее родители школьников рассказали специфическом «меню» в образовательных организациях. Так, ученики школы №3 пожаловались на то, что в столовой они получили гречневую кашу с плесенью.

Вслед за этим с жалобой выступили родители учеников школы №56. По их словам, в школьной столовой также появилась плесень, но в 56-й она облюбовала макароны и хлеб.

При этом реакция руководства образовательного учреждения на обращение по этому поводу привело горожан в недоумение. «Приходите и смотрите, как кормят, чем кормят», – говорилось в ответе.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания детей, соблюдению требований об охране их жизни и здоровья. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», – заявили в прокуратуре.

Челябинск, Виктор Елисеев

