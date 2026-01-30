В Челябинске появятся новые улицы

В мэрии предложили новые наименования для улиц и сквера.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе комитета по культуре Челябинска, новые таблички появятся в Ленинском и Центральном районах города, а также в поселке Западный.
Улица в Ленинском районе областного центра, расположенная от улицы Харлова до улицы Пограничной, получит имя почетного гражданина Челябинска Александра Шаламова.
Скверу в границах улиц Воровского, Образцова и Верхнеуральской в Центральном районе города Челябинска решено присвоить имя генерала армии Махмута Гареева.
В микрорайоне «Вишневая горка» поселка Западный появится переулок Изумрудный – проезд, расположенный перпендикулярно улице Изумрудной.
Кроме того, комиссия одобрила присвоение спорткомплексу «Сигнал»» в Ленинском районе областного центра имени Николая Вихорева.
