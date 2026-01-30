В Челябинске появятся новые улицы

В мэрии предложили новые наименования для улиц и сквера.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе комитета по культуре Челябинска, новые таблички появятся в Ленинском и Центральном районах города, а также в поселке Западный.

Улица в Ленинском районе областного центра, расположенная от улицы Харлова до улицы Пограничной, получит имя почетного гражданина Челябинска Александра Шаламова.

Скверу в границах улиц Воровского, Образцова и Верхнеуральской в Центральном районе города Челябинска решено присвоить имя генерала армии Махмута Гареева.

В микрорайоне «Вишневая горка» поселка Западный появится переулок Изумрудный – проезд, расположенный перпендикулярно улице Изумрудной.

Кроме того, комиссия одобрила присвоение спорткомплексу «Сигнал»» в Ленинском районе областного центра имени Николая Вихорева.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube