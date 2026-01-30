Челябинских школьников, насиловавших одноклассника, решили отправить в центр временного содержания

В Челябинске суд решил отправить ретьеклассников, надругавшихся над 9-летним мальчиком, в центр временного содержания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , с требованием изъять двух третьеклассников из семьи и отправить их в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Челябинской области выступил руководитель отдела полиции «Ленинский».

Тракторозаводский суд удовлетворил обращение, поддержанное прокуратурой, постановив направить школьников в учреждение на 30 суток. Также стало известно, что оба состоят на учете в отделении по делам несовершеннолетних.

Решение суда не вступило в законную силу.

Напомним, жуткая история произошла в сентябре прошлого года в одной из школ Челябинска. Ученики третьего класса ополчились на своего одноклассника: издевались, буллили, отводили на перемене в туалет, где он подвергался сексуальному насилию. Это продолжалось пять дней.

О том, что что-то происходит, взрослые начали догадываться, когда мальчик замкнулся и стал получать двойки даже по предметам, с которыми раньше у него проблем не было.

Конфликт заметила классный руководитель, рассказав о нем матери. Лишь после трех дней расспросов школьник рассказал челябинке, что произошло.

После произошедшего следственный отдел СКР по Тракторозаводскому району Челябинска возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками школы – по признакам халатности. Теперь по поручению и.о. руководителя СУ СКР по Челябинской области Константина Правосудова оно передано для дальнейшего расследования в третий отдел по расследованию особо важных дел регионального управления.

Челябинск, Виктор Елисеев

