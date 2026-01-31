31 января – 2 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

31.01.2026, суббота

11:00 Челябинск – Курс башкирского языка «Я учу башкирский» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:30 Челябинск – Курс французского языка «Bonjour à tous!» в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:30,13:00, 14:30 Челябинск – Курс обучения «Сторимейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

12:00 Челябинск – Волшебная викторина «В мире сказок» (библиотека №10, ул. Липецкая, 25)

13:00 Челябинск – Лекторий, посвященный моде: История головного убора и модные дизайнеры (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, фиджитал-центр)

13:00 Челябинск – Проект «Генеральная репетиция»: публичное интервью с создателями лирической комедии, поставленной по мотивам рассказов Марка Твена «Дневники Адама» и «Дневники Евы» из театра-мастерской «Профиль» – актером и режиссером Денисом Морозовым и педагогом, режиссером, актрисой Анной Манаковой (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)

14:00 Челябинск – Лекция «Ускользающая красота русского импрессионизма. К 165-летию со дня рождения К.А. Коровина (1861-1939)» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)

14:00 Челябинск – Семейный праздник на катке (Городской сад им. А.С. Пушкина)

14:00 Челябинск – Интерактивное мероприятие, посвященное Дню детских изобретений (клуб «Шершни», пос. Шершни, ул. Центральная, 3а)

15:00 Челябинск – Литературный интенсив «Пишем за час» для молодых писателей от 18 до 35 лет) (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

15:30, 16:30 Челябинск – Обучение «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

16:00 Челябинск – Английский разговорный клуб «Cozy english» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ «Колибри», ул. Цвиллинга, 61)

16:00 Челябинск – «Звездоточие. Грани слишком тонки»: спектакль творческого дуэта Юлии и Бориса Николаевых (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)

02.02.2026, понедельник

10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Алексея Лошкина (мэрия, пл. Революции, 2)

