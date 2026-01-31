Многодетную жительницу Южного Урала уличили в мошенничестве с бюджетными выплатами

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по фактам мошенничестве при получении выплат.

Как сообщили РИА «Новый День», в ГУ СКРФ региона, со 2 сентября 2021 года по 13 января 2022 года многодетная жительница Чесменского района воспользовалась правом на меры поддержки по ипотечному кредитованию в рамках национального проекта «Демография» и предоставила для оформлении ипотечного кредита заведомо ложные и недостоверные сведения в банк: завысила стоимость приобретаемого жилого дома и земельного участка на 450 тыс. рублей.

Заключив договор купли-продажи, она получила от продавца недвижимости излишние деньги, а за счет средств федерального бюджета погасили ее задолженности по ипотечному кредиту в сумме 450 тыс. рублей.

«Тем самым подозреваемая причинила бюджету Российской Федерации ущерб в крупном размере, – заявили в ведомстве. – Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ».

Челябинск, Павел Зварзин

