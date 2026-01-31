«Трактор» прервал серию поражений, обыграв «Сибирь»

Челябинский «Трактор» в гостях не оставил шансов «Сибири» из Новосибирской области – 3:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , встреча в Новосибирске не доставила сложностей челябинским хоккеистам. Хотя в настоящее время команды располагаются рядом в турнирной таблице – «Трактор» – на седьмом, «Сибири» на восьмом местах – сибиряки представляют собой достаточно легкого соперника для южноуральцев. До этого матча клубы встречались в сезоне 2025/2026 уже трижды, и все три раза «черно-белые» одержали победы.

Первый период встречи это подтвердил. Челябинцы владели инициативой. Хотя счет открыли только на 13-й минуте матча. Михаил Григоренко выскочил из-за ворот на пятак, скинул шайба Александру Рыкову, и тот молниеносным броском отправил ее в дальнюю девятку – 1:0.

Пять минут спустя отличился уже Михаил Григоренко – 2:0.

Во второй двадцатиминутке игра выровнялась. На 31-й минуте Григорий Дронов мощным броском от синей линии прошил всю зону хозяев, а Максим Джиошвили в последний момент подставил клюшку – 3:0.

Следующий гол болельщики увидели, как и в первом периоде, через пять минут. Но на этот раз Вячеслав Лещенко отправил шайбу в ворота «Трактора» – 1:3.

В третьем игровом отрезке команды продолжали обмениваться атаками, но они оказались не слишком результативны. В второй половине периода «Сибирь» усилила натиск на ворота челябинцев. На 56-й минуте голкипер хозяев убежал с ворот.

На 59-й минуте «черно-белые» могли еще увеличить отрыв, но арбитры посчитали, что Джошуа Ливо произвел бросок, когда один из его товарищей был вне игры.

Так или иначе, «Трактор» зписал на свою счет четвертую подряд победу над «Сибирью» – 3:1.

Челябинск, Виктор Елисеев

